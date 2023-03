Geldscheine Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Dienstleistungen Xing-Mutter New Work rechnet mit geringerem Wachstum 2023 Von dpa | 22.03.2023, 08:15 Uhr

Die Xing-Mutter New Work rechnet dieses Jahr mit einem schwächeren Wachstum. Der um Sondereffekte bereinigte Konzernerlös (Pro-Forma-Umsatz) dürfte im einstelligen Prozentbereich zulegen, gab das SDax-Unternehmen am Mittwoch in Hamburg bekannt.