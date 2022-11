X-Mass-Run: Weihnachtlicher Kostüm-Lauf im Hamburg Foto: Markus Tischler up-down up-down X-Mass-Run Weihnachtlicher Kostüm-Lauf im Hamburg mit 2700 Teilnehmern Von dpa | 27.11.2022, 18:35 Uhr

Für den Fünf-Kilometer-Lauf im und am Hamburger Millerntor-Stadion am ersten Advent hatten sich viele der rund 2700 Teilnehmer in Kostüme geworfen.