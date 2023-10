Bundesländer Wüst: „Gesellschaftliche Einheit bleibt Herausforderung“ Von dpa | 03.10.2023, 16:54 Uhr | Update vor 1 Std. Tag der Deutschen Einheit in Hamburg – Festakt Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hält das Streben nach gesellschaftlicher Einheit auch 33 Jahre nach der Wiedervereinigung für zentral. „Die formale Einheit ist vollzogen, keine Frage. Aber natürlich, die gesellschaftliche Einheit ist und bleibt eine Herausforderung“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag beim Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit in Hamburg. Zwischen Ost und West und auch in vielerlei anderer Hinsicht sei es immer wieder eine Aufgabe für Politik, aber nicht nur für diese, gesellschaftliche Einheit zu schaffen.