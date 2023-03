Warenrückruf Foto: ---/dpa-Infografik/dpa/Illustration up-down up-down Lebensmittel Würzmischung „Shan Chicken Masala“ zurückgerufen Von dpa | 31.03.2023, 18:52 Uhr

Das Unternehmen Starfood Impex GmbH aus Hamburg hat eine Charge der Würzmischung „Shan Chicken Masala“ zurückgerufen. Grund sei ein erhöhter Gehalt an Ethylenoxid, teilte das Unternehmen am Freitag über das Portal „Lebensmittelwarnung“ der Länder und des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit mit. Betroffen sei Ware in Packungen zu 50 Gramm mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 5. April 2024 und der Losnummer 0222211322. Betroffene Bundesländer sind Berlin, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen.