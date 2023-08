Architekt David Chipperfield Bau des Elbtowers in der HafenCity Hamburg kommt voran Von dpa | 05.08.2023, 09:01 Uhr Bis 2026 soll der Wolkenkratzer in Hamburg fertiggestellt sein. Foto: Marcus Brandt up-down up-down

In wenigen Jahren soll in Hamburg ein besonders markantes Hochhaus stehen. Bahn- oder Autofahrer werden an den Elbbrücken unmittelbar an Deutschlands dritthöchstem Wolkenkratzer vorbeikommen. Zurzeit wächst der Elbtower jede Woche rund vier Meter in die Höhe.