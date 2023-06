Landesparteitag SPD Hamburg Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Wirtschaftspolitik Wirtschaftssenatorin: Energiereise Norwegen und Dänemark Von dpa | 04.06.2023, 12:46 Uhr

Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) reist von Montag an mit einer rund 40-köpfigen Delegation nach Norwegen und Dänemark. Im Mittelpunkt der Reise stehen Gespräche rund um die Produktion erneuerbarer Energien und den Handel mit Energieträgern wie beispielsweise Wasserstoff, wie ein Sprecher der Wirtschaftsbehörde am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. Die Reise geht bis zum Donnerstag.