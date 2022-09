830. Hamburger Hafengeburtstags Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild up-down up-down Schifffahrt Wirtschaftsbehörde nennt Details zum Hafengeburtstag Von dpa | 12.09.2022, 02:34 Uhr

Es ist wieder Hafengeburtstag. Allerdings zu einem anderen Zeitpunkt. Die maritime Sause gibt es in diesem Jahr im September statt im Mai. Wie genau das Fest ablaufen soll, will Hamburgs Wirtschaftssenator Westhagemann am Montag verraten.