Wetter in Hamburg Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Wetter Wintersonne lockt Hamburger an Alster, Elbe und zum Shoppen Von dpa | 17.12.2022, 16:16 Uhr

Blauer Himmel und strahlender Sonnenschein haben die Hamburger am Sonnabend bei schönstem Winterwetter an Alster, Elbe und zum Weihnachtsshoppen in die Innenstadt gelockt. Die Spazierwege entlang der Gewässer und in den Parks waren am Sonnabend gut besucht. Großer Andrang herrschte nach Angaben von dpa-Reportern bei Temperaturen um den Gefrierpunkt auch in den Geschäften und auf den Weihnachts- und Wintermärkten auf dem Rathausmarkt, in der Mönckebergstarße und am Jungfernstieg. Auch zahlreiche Touristen hätten das letzte Adventswochenende zum Einkaufen genutzt.