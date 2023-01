Channel-Aid-Konzert Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Konzert Wincent Weiss singt in Elbphilharmonie für den guten Zweck Von dpa | 03.01.2023, 21:04 Uhr

In der ausverkauften Elbphilharmonie hat am Dienstagabend ein Mini-Festival für den guten Zweck begonnen. Es heißt „Channel Aid - live in Concert by JBL“. Headliner des Abends ist Popstar Wincent Weiss (29). „Jeder Künstler träumt wohl davon, mal an einem ganz besonderen Ort performen zu dürfen. Es ist für mich daher eine Riesenehre, auf dieser Wahnsinnsbühne musizieren zu können“, sagte der Sänger und Songwriter. Begleitet wird er vom klassischen Ensemble Matheus unter der Leitung von Jean-Christophe Spinosi.