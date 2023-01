Feuerwehreinsatz im Hamburger Hafen Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down Hamburg-Wilhelmsburg Brennende Container im Hamburger Hafen Von dpa | 24.01.2023, 07:38 Uhr

Am frühen Dienstagmorgen gerieten im Hafenbereich in Hamburg-Wilhelmsburg zwei Container in Brand. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig.