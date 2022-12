Insolvenz Foto: Jonas Walzberg/dpa/Illustration up-down up-down Hamburg Wieder mehr Firmenpleiten: Bundesweit drittletzter Platz Von dpa | 13.12.2022, 10:51 Uhr

Die zahlreichen sich überlagernden Krisen haben Hamburg bei den Unternehmensinsolvenzen im Bundesvergleich auf den drittletzten Platz abrutschen lassen. Noch schlechter schnitten in diesem Jahr nur die beiden anderen Stadtstaaten Berlin und Bremen ab, wie die Wirtschaftsauskunftei Creditreform am Dienstag mitteilte. Demnach kamen in diesem Jahr in Hamburg auf 10.000 Unternehmen 62 Firmenpleiten, in Berlin waren es 86, in Bremen 82. Vor einem Jahr lag Hamburg den Angaben zufolge mit 57 Pleiten je 10.000 Unternehmen hinter Bremen, Berlin und Nordrhein-Westfalen noch gleichauf mit dem Saarland. Die wenigsten Insolvenzen verzeichnete in diesem Jahr der Freistaat Bayern mit 35 je 10.000 Firmen, im vergangenen Jahr war es Brandenburg mit 29 Pleiten.