Airport Hamburg am Mittwochvormittag: Reisende müssen vor der zentralen Sicherheitskontrolle viel Geduld mitbringen. Foto: Bodo Marks/dpa up-down up-down Nadelöhr Sicherheitskontrolle Wieder Ärger um lange Wartezeiten am Hamburger Flughafen Von Markus Lorenz | 17.05.2023, 17:30 Uhr

Länger als eine Stunde stehen viele Reisende derzeit am Helmut-Schmidt-Airport an. An entscheidender Stelle fehlen Mitarbeiter. Der Flughafen zählt Bundespolizei und den Dienstleister nun sogar öffentlich an.