Kriminalität Wieder Festnahmen am Containerterminal Altenwerder Von dpa | 27.06.2023, 07:52 Uhr

Erneut hat die Polizei am Containerterminal Altenwerder im Hamburger Hafen Eindringlinge festgenommen. Die vier Personen, deren Identität zunächst nicht bekannt war, hatten in der Nacht zum Dienstag versucht, auf das Gelände zu kommen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Dabei wurden sie von Einsatzkräften erwischt. Was das Ziel der nächtlichen Eindringlinge war, blieb den Ermittlern zufolge wie bei den vorherigen Einbrüchen unklar.