Indie-Rock-Band Wieder am 19. August: Tocotronic kehren in Stadtpark zurück Von dpa | 19.08.2023, 01:49 Uhr Konzert Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down

Exakt ein Jahr nach ihrem umjubelten Auftritt im Hamburger Stadtpark kehrt die Indie-Rock-Band Tocotronic wieder auf die stimmungsvolle Freilichtbühne im Stadtteil Winterhude zurück. Unterstützt wird das Quartett um Sänger Dirk von Lowtzow von Thees Uhlmann, der am Samstagabend (19.00 Uhr) mitsamt Begleitmusikern als Vorband auftritt. „Wir haben seit dem letzten Konzert im Stadtpark sehr viele Shows gespielt. Für uns schließt sich mit dem erneuten Auftritt an diesem schönen Ort ein Kreis“, sagte von Lowtzow der Nachrichtenagentur dpa. Deshalb gönne sich die Band zum Ende des Sommers und zum Ende der Saison dieses Konzert zum 30. Jubiläum in der Stadt, in der für sie alles begonnen habe.