Von dpa | 11.12.2022, 08:41 Uhr

80 Prozent weniger Holz benötigt Wie Hamburg mit Holzöfen in Nigeria seine Klimabilanz verbessern will

In den kommenden acht Jahren will der Hamburger Senat den CO2-Ausstoß um ganze 70 Prozent verringern. Um die Klimabilanz der Stadt zumindest rechnerisch zu verbessern, fördert die Hansestadt den Einsatz von Holzöfen in Nigeria.