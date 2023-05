In Hamburg gibt es knapp 1800 Ampeln. Einige von ihnen werden künftig mithilfe von Künstlicher Intelligenz gesteuert. Symbolfoto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Projekt „Green Light“ Wie Google mit künstlicher Intelligenz die Ampeltaktung in Hamburg verbessern will Von Yannick Kitzinger | 10.05.2023, 11:00 Uhr

Künstliche Intelligenz verändert unser Leben in vielen Bereichen. Und jetzt auch an der Ampel. Die Stadt Hamburg will in Zusammenarbeit mit Google den Stop-and-Go-Verkehr in der Innenstadt reduzieren, wie der Internet-Riese auf der Onlinemesse OMR ankündigte.