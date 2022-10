Cornelia Funke Foto: picture alliance/Christophe Gateau/dpa/Archivbild up-down up-down Kurzgeschichten Wettbewerb unter Schirmherrschaft von Cornelia Funke Von dpa | 24.10.2022, 15:31 Uhr

Unter der Schirmherrschaft von Bestseller-Autorin Cornelia Funke (63, „Tintenherz“) und in Kooperation mit dem Hamburger Dressler Verlag wird der neue Kurzgeschichtenwettbewerb „Claras Preis“ 2023 erstmalig bundesweit ausgelobt. Der Wettbewerb richtet sich an Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren, die Lust haben, selbst literarisch aktiv zu werden und ihre Ideen in einer Kurzgeschichte umzusetzen. Dabei sind alle Ideen und Genres erlaubt, teilte der Verlag am Montag mit. Die eingereichten Kurzgeschichten werden von einer Jury unter dem Vorsitz von Cornelia Funke gelesen und prämiert. Einsendeschluss ist der 1. März 2023.