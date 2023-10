In Hamburg-Blankenese Wespen-Attacke auf Kindergeburtstag: Zwei Mädchen im Krankenhaus Von dpa | 04.10.2023, 07:32 Uhr Beim Kindergeburtstag in Hamburg-Blankenese wurden mehrere Kinder von Wespen attackiert. Symbolfoto: Julian Stratenschulte up-down up-down

Am Dienstag trat ein Kind bei einer Geburtstagsfeier in Hamburg-Blankenese in ein Nest von Erdwespen. Die Wespen fingen an, die Kinder zu attackieren. Sieben von ihnen sowie ein Erwachsener mussten medizinisch versorgt werden.