Ausstellungen Werke des US-Fotografen Ralph Gibson in Deichtorhallen Von dpa | 20.04.2023, 12:53 Uhr

Die Hamburger Deichtorhallen nehmen in ihrer neuesten Ausstellung die Arbeit eines amerikanischen Fotografen in den Fokus. Rund 300 Werke von Ralph Gibson sind zu sehen. Der Künstler setzt die Realität gern ästhetisch in Szene.