Statistik Weniger Studierende in Hamburg: Stärkster Rückgang Von dpa | 30.11.2022, 16:25 Uhr

Die Anzahl der Studierenden in Deutschland ist im Wintersemester 2022/2023 nach 15 Jahren erstmals gesunken - der größte Abfall ist in Hamburg zu erkennen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts sind aktuell 113.155 Studentinnen und Studenten an Hochschulen in Hamburg eingeschrieben. Demnach seien es im Wintersemester 2021/2022 noch 119.110 gewesen. Das sei rund fünf Prozent weniger, teilte das Statistische Bundesamt weiter mit. In ganz Deutschland sei es ein Prozent weniger als noch im vergangenen Jahr.