Bislang hatte das Musik-Festival seine Energie aus Solarenergie und Muskelkraft bezogen. Als erstes Festival weltweit „Futur 2 Festival" im Hamburger Elbpark wird mit Wasserstoff versorgt Von dpa | 23.08.2022, 13:15 Uhr

Laut Veranstalter wird der Wasserstoff aus Windenergie in Nordfriesland gewonnen. Die Restprodukte sind Wasser und reiner Sauerstoff, der der Atmosphäre zugeführt wird und so für verbesserte Luft in Hamburg sorgt.