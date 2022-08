Stapelllauf der neuen Yacht von Boris Herrmann FOTO: Yann Riou - Polaryse/Team Malizia/dpa/Archivbild up-down up-down Leute Weltumsegler Boris Herrmann segelt mit Kunstwerk um die Welt Von dpa | 26.08.2022, 14:00 Uhr

Der Hamburger Segelstar Boris Herrmann (41) wird in Zukunft mit einem Kunstwerk um die Welt segeln. Die amerikanische Künstlerin Sarah Morris habe den 400 Quadratmeter großen Spinnaker seiner neuen Yacht „Malizia - Seaexplorer“ gestaltet, teilten die Hamburger Deichtorhallen am Freitag mit. „Kunst ist für mich wie eine Form der Navigation. Mir gefällt die Idee, die Kraft des Windes und der Farben der Malizia zu nutzen, um sie - auch als Plattform, welche den Klimawandel thematisiert - durch die Ozeane der Welt segeln zu lassen“, sagte Morris. Auf dem weißen Segel sind viele bunte Punkte und ein schwarzes Kreuz zu sehen, das an ein Spinnennetz erinnert.