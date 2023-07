Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Blindgänger Weltkriegsbombe in Hamburg entschärft Von dpa | 05.07.2023, 22:51 Uhr

Die Weltkriegsbombe in Hamburg-Wilhelmsburg ist entschärft. Das teilte die Polizei am späten Mittwochabend auf Twitter mit. Alle Sperrmaßnahmen würden aufgehoben. „Kommt alle gut nach Hause“, schrieb die Polizei weiter. Bei Sondierungsarbeiten hatten Arbeiter am Mittwoch die britische Sprengbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Der Kampfmittelräumdienst legte einen Sperrradius von 500 Metern fest. In einer Stadtteilschule wurde eine Notunterkunft eingerichtet.