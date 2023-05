Handschellen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Kriminalität Weiterer Verdächtiger nach Festnahmen wegen Anschlagsplänen Von dpa | 23.05.2023, 13:11 Uhr

Nach der Festnahme zweier Männer aus Syrien wegen des Verdachts auf Planung eines Sprengstoffanschlags mit islamistischem Hintergrund sitzt nun auch der jüngere der beiden Brüder in Untersuchungshaft. Wie Generalstaatsanwaltschaft und Polizei in Hamburg am Dienstag mitteilten, wurde der 24-Jährige am Montag verhaftet und in die Hansestadt gebracht. Zuvor war der Mann aus Kempten rund einen Monat lang auf Anordnung eines Richters in polizeilichem Präventivgewahrsam festgehalten worden.