Aurubis Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down Unfall bei Arubis Weiterer Mitarbeiter nach Stickstoff-Austritt verstorben Von dpa | 12.05.2023, 12:59 Uhr

Nach dem tödlichen Chemie-Unfall beim Kupferproduzenten Aurubis in Hamburg ist am Donnerstagabend ein weiterer Mitarbeiter im Krankenhaus verstorben. Ein anderer Verletzter schwebe noch immer in Lebensgefahr und befinde sich in einem hochkritischen Zustand, sagte ein Unternehmenssprecher am Freitagmittag. Ein dritter, 49 Jahre alter Mitarbeiter war bereits am Donnerstag tagsüber im Krankenhaus gestorben.