Energieversorgung Weitere Hamburger Schulen erhalten Solaranlagen Von dpa | 24.06.2022, 14:19 Uhr

In Hamburg werden weitere Schulen mit Solaranlagen auf den Dächern ausgestattet. Sie sollen den erneuerbaren Strom direkt vom Dach in die Klassenzimmer liefern, wie die Umwelt- und die Finanzbehörde am Freitag mitteilten. Zwei Pilotprojekte seien zuvor erfolgreich verlaufen. Nun hätten sich die städtischen Bildungsbauunternehmen Schulbau Hamburg und Gebäudemanagement Hamburg gemeinsam mit Hamburg Energie Solar vertraglich über die Ausstattung weiterer Schulen geeinigt. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Neubauprojekte in der Hansestadt. HE Solar plane, bis Ende des Jahres 2023 rund 30 Anlagen mit einer Leistung von 1,7 Megawattpeak umzusetzen.