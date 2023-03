Schüsse in Hamburg mit mehreren Toten und Verletzten Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Opferschutzorganisation Weißer Ring bietet Hilfe nach Schüssen in Hamburg an Von dpa | 10.03.2023, 13:08 Uhr

Die Opferschutzorganisation Weißer Ring hat Betroffenen schnelle Hilfe nach den tödlichen Schüssen in Hamburg angekündigt. „Wir sind erschüttert über diese brutale Tat. Noch ist vieles unklar, was aber feststeht: Wir sind sofort für die Betroffenen da“, teilte die Hamburger Landesvorsitzende Monika Schorn mit. Die Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer habe umgehend alle notwendigen Schritte eingeleitet, um Betroffenen schnell und unbürokratisch Hilfe anbieten zu können. Das Angebot richtet sich demnach auch an Anwohner aus der näheren Umgebung, denen die erstmal unsichere Situation eventuell große Angst gemacht hat. Die Organisation gab als Kontaktmöglichkeit die Hamburger Rufnummer 040 251 76 80 und die Mailadresse „hamburg@weisser-ring.de“ an. Der Verein hat zudem ein Spendenkonto eingerichtet.