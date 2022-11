Großes Finale der Großen Weihnachtsshow. Foto: Dennis Mundkowski up-down up-down Weihnachtsmänner steppen, Engel rappen Weihnachtsshow im First Stage Theater verzaubert das Publikum Von Dagmar Gehm | 08.11.2022, 18:55 Uhr

Die Schüler der Stage Musical-Schule zeigen, was in ihnen steckt. Das Programm haben sie in ihrer Freizeit einstudiert. Rasanz trifft auf Emotionen.