Weltrekord Weihnachtsbaum aus Konservendosen Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Schulprojekt Weihnachtsbaum aus Tausenden Konservendosen: Weltrekord Von dpa | 21.12.2022, 15:24 Uhr

Mit 3425 zu einem Christbaum gestapelten Konservendosen haben Hamburger Schülerinnen und Schüler einen neuen Weltrekord aufgestellt. Nie zuvor sei ein größerer Weihnachtsbaum aus Konservendosen aufgebaut worden, bestätigte das Rekord-Institut für Deutschland (RID) am Dienstag. An der Aktion unter Beteiligung der Schulbehörde nahmen auf dem Kirchplatz des Hamburger Michels rund 50 Kinder und Jugendliche aus dreizehn Hamburger Schulen teil. Die Konservendosen mit Lebensmitteln aller Art und Tierfutter sollten später als Spende an die Hamburger Tafel gehen.