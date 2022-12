Weihnachtsbäume für Seeleute Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Brauchtum Weihnachtsbäume mit Schwung werfen: Aktion für Seeleute Von dpa | 09.12.2022, 16:28 Uhr

Viele Weihnachtsbäume sind am Freitag im Hamburger Hafen an Seeleute verteilt worden, die zum Fest auf See sind. „Insgesamt haben wir rund 50 Bäume verteilt“, sagte Werner Koop vom Nordmann-Informationszentrum der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Die Aktion, die von Sponsoren und der Hafenwirtschaft unterstützt wird, gibt es bereits seit 1997.