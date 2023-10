Regierender Bürgermeister Wegner nimmt an Feier zum Tag der Einheit in Hamburg teil Von dpa | 02.10.2023, 17:03 Uhr | Update vor 37 Min. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild up-down up-down

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) reist am Tag der Deutschen Einheit nach Hamburg. Er nimmt dort an den offiziellen Feierlichkeiten aus diesem Anlass teil, wie die Senatskanzlei am Montag mitteilte. Wegner will am Vormittag den Ökumenischen Gottesdienst in der Hauptkirche St. Michaelis besuchen und ist anschließend Gast beim Festakt in der Elbphilharmonie.