Bildung Wegen KI: Lehrerverband will keine klassischen Noten mehr Von dpa | 27.05.2023, 13:08 Uhr

Künstliche Intelligenz wird zu einer Herausforderung für die Schulen in Deutschland. In Hamburg sollen Abiturienten mit ChatGPT geschummelt haben, in Bayern fordert ein Lehrerverband die Abkehr von der klassischen Benotung.