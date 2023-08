„Harte persönliche Angriffe“ Hamburgs Anti-Gender-Frau gibt auf: Ihr Kampf hat Sabine Mertens krank gemacht Von Markus Lorenz | 25.08.2023, 17:59 Uhr Sabine Mertens, Gründerin der Initiative gegen Gendern in Verwaltung und Bildung, vor dem Hamburger Rathaus. Archivfoto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down

Der Streit ums Gendern wird mit harten Bandagen geführt. Die Gründerin der Volksinitiative für ein Verbot von Sternchen und Co. in Hamburg will das nicht länger aushalten. Aber Sabine Mertens bleibt bei ihrer Überzeugung.