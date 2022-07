ARCHIV - Eine Frau geht an einer S-Bahn vorbei. Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild FOTO: Annette Riedl up-down up-down Verkehr Wegen Brückenbauarbeiten Einschränkungen bei S-Bahn Von dpa | 27.07.2022, 16:42 Uhr | Update vor 25 Min.

Wegen Brückenbauarbeiten in der Nähe des Hauptbahnhofs kommt es bei der Hamburger S-Bahn von Ende Juli bis Mitte August zu Einschränkungen. Gründe sind der Einbau neuer Brückenelemente am Berliner Tor sowie erneute Arbeiten an den Eisenbahnüberführungen Ferdinandstor und An der Alster, wie die Deutsche Bahn am Mittwoch in Hamburg mitteilte. „Aufgrund der Bauarbeiten kommt es von Samstag, 30. Juli (Betriebsbeginn), bis Donnerstag, 17. August (Betriebsschluss), zu Fahrplanänderungen.“