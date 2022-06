Waste-Watcher der Stadtreinigung Hamburg halten mit Parkbesuchern einen «Clean Schnack». Foto: Markus Scholz/dpa FOTO: Markus Scholz Abfall Waste-Watcher schnacken für saubere Strände und Parks Von dpa | 17.06.2022, 18:51 Uhr

Wenn es draußen wärmer wird, treffen sich wieder mehr Menschen am Strand und in den Parks in Hamburg. Manche grillen und picknicken auch und lassen dann ihren Müll liegen. Damit die Hansestadt trotzdem sauber bleibt, ziehen regelmäßig „Clean Schnacker“ los.