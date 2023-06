Melanie Leonhard Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Wirtschaftssenatorin Wasserstoff-Leitungsnetz: Leonard mahnt schnellen Ausbau an Von dpa | 08.06.2023, 15:02 Uhr

In Kopenhagen ist am Donnerstag eine mehrtägige Delegationsreise von Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) zu Ende gegangen. Dänemark gehöre zu den Pionieren im Bereich der Windenergie und plane mehr Energie zu erzeugen, als es selbst verbrauche, sagte Leonhard. „Das ist eine gute Nachricht, denn Wirtschaft und Industrie in und um Hamburg haben einen hohen Energiebedarf und werden diese zusätzliche Energie gern abnehmen“, sagte sie.