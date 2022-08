Gesperrte Straße Foto: David Young/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg-Altona Wasserrohrbruch stört Verkehr und Trinkwasserversorgung Von dpa | 28.08.2022, 12:35 Uhr

Ein Wasserrohrbruch hat in Hamburg-Altona für eine Störung der Trinkwasserversorgung sowie des Verkehrs gesorgt. Die Kloppstockstraße musste am Sonntagmorgen an der Kreuzung zur Palmaille vollständig gesperrt werden, weil die Fahrbahn durch das austretende Wasser unterspült wurde, wie ein Sprecher des Versorgungsunternehmens Hamburg Wasser mitteilte. Die betroffene Trinkwasserleitung sei umgehend vom Netz genommen worden. Anwohner wurden stattdessen über einen Wasserwagen versorgt. Zunächst blieb unklar, wie lange die Reparaturarbeiten an Leitung und Straße dauern würden.