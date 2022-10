Notruf Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild up-down up-down Notfälle Wasserleiche in Hamburg-Wilhelmsburg entdeckt Von dpa | 27.10.2022, 06:43 Uhr

Im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg haben Menschen die Wasserleiche einer Frau in einem See entdeckt. Die Feuerwehr habe den Körper am frühen Donnerstagmorgen geborgen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg. Die genaue Todesursache der Person - auch die Identität und das ungefähre Alter - waren laut Polizei zunächst unklar. Die Ermittlungen liefen derzeit.