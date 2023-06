Blutsbrüder der ersten Kalkberg-Stunde: Hans-Jürgen Stumpf (Winnetou) und Hans-Joachim Kilburger (Old Shatterhand) 1952. Foto: Archiv Karl-May-Spiele up-down up-down Premiere in Bad Segeberg Mythos Karl-May-Spiele: Was Sie noch nicht über Winnetou wussten Von Guido Behsen | 20.06.2023, 06:00 Uhr

Am Wochenende liegt der Wilde Westen wieder mitten in Schleswig-Holstein. Dann starten die Karl-May-Spiele am Kalkberg in ihre 70. Saison. Alles, was Sie zum Jubiläum über „Winnetou I - Blutsbrüder“ wissen sollten.