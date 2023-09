Maßnahme ab 1. Oktober 2023 Start für Waffenverbot im Hamburger Hauptbahnhof – wo es außerdem gilt Von Dagmar Gehm | 29.09.2023, 16:10 Uhr Polizeipräsident Ralf Martin Meyer am Hamburger Hauptbahnhof. Foto: dpa up-down up-down

200 Euro: Mit dieser Summe werden künftig Verstöße gegen das neue Waffenverbot am Hamburger Hauptbahnhof geahndet. Hintergründe und Einzelheiten der Maßnahme, die am Sonntag in Kraft tritt.