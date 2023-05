Auch Motorrad-Stunts gehören zu den Harley Days auf dem Großmarkt-Gelände. Foto: Dagmar Gehm up-down up-down Show-Programm und Motorrad-Parade Wie die Harley Days 2023 den Geburtstag von Harley-Davidson feiern Von Dagmar Gehm | 16.05.2023, 16:44 Uhr

Geliebt von den einen, kritisiert von den anderen, aber seit 20 Jahren in Hamburg Tradition: Am Wochenende finden wieder die Harley Days statt. Was Motorrad-Fans auf dem Großmarkt-Gelände erwartet, welche Route die Harley-Parade nimmt.