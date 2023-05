Justitia Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Bundesgerichthof Was darf aus Tagebuch bei „Cum-Ex“-Skandal zitiert werden? Von dpa | 09.05.2023, 01:33 Uhr

Der Bundesgerichtshof BGH prüft, inwiefern Medien im Zusammenhang mit dem „Cum-Ex“-Skandal aus Tagebüchern zitieren durften. Die „Süddeutsche Zeitung“ hatte im September 2020 auf ihrer Internetseite einen Bericht, in dem wörtlich aus Tagebüchern eines Miteigentümers der in den Skandal verwickelten Hamburger Warburg Bank zitiert worden war. Der Banker Christian Olearius sah seine Persönlichkeitsrechte verletzt und klagte gegen die Veröffentlichung. Im Mittelpunkt der BGH-Verhandlung am heutigen Dienstag (ab 9.30 Uhr) steht die Frage, ob die wörtliche Wiedergabe rechtens war.