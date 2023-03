Wer sich hinter dieser Linie aufhalten will, braucht ein Ticket – auch wenn er gar nicht in den Zug einsteigt. Foto: Marcus Brandt up-down up-down 10-Cent-Tickets Fast 20.000 Bahnsteigkarten in Hamburg verkauft – was es damit auf sich hat Von dpa | 17.03.2023, 07:17 Uhr

Auch wer in Hamburg nur den Liebsten am Bahnsteig verabschieden will, braucht ein Ticket. 1097 Menschen wurden im vergangenen Jahr jedoch ohne erwischt.