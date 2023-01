Erst am Donnerstag wird sich der starke Wind legen. Symbolfoto: Andreas Arnold up-down up-down Sturm zieht in den Süden und Osten Wetterdienst: Warnung vor Sturmböen in ganz Schleswig-Holstein und Hamburg Von Juliane Urban | 04.01.2023, 16:42 Uhr

Am Abend zieht das Unwetter von der Nordseeküste weiter in den Osten und in den Süden. Laut Wetterdienst wird es noch bis Donnerstag windig.