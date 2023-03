In Hamburg wird weiter gestreikt. Am Freitag treffen sich rund 1000 Teilnehmer zu Kundgebungen. Archivfoto: Julian Weber up-down up-down Öffentlicher Dienst Ab Freitag: Warnstreiks bei Stadtreinigung, Oper und Hamburg Port Authority Von dpa | 09.03.2023, 11:12 Uhr

Am Mittwoch wurden Hamburgs Kitas bestreikt, ab Freitag kommen weitere Bereiche hinzu. Verdi will so den Druck auf die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst erhöhen.