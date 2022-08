ARCHIV - «Warnstreik!» steht auf einem Schild. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch up-down up-down Hamburger Airport Warnstreik: Keine großen Auswirkungen erwartet Von dpa | 22.08.2022, 06:18 Uhr

Beschäftigte einer Instandhaltungsfirma am Hamburger Flughafen wollen von Sonntagabend an für 48 Stunden in den Warnstreik gehen, um eine bessere Bezahlung durchzusetzen. ...