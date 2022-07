Gestrandete Koffer und Gepäckstücke stehen neben Kofferbändern im Flughafen. Foto: Michael Rummler/dpa/Bildarchiv FOTO: Michael Rummler up-down up-down Tarife Warnstreik:-Aufruf Instandhaltungstechniker am Flughafen Von dpa | 01.07.2022, 03:03 Uhr

Zum vermutlich betriebsstärksten Tag am Hamburger Flughafen seit Beginn der Corona-Pandemie wollen Beschäftigte einer Instandhaltungsfirma in den Warnstreik treten. Die Gewerkschaft Verdi hat die rund 180 Mitarbeiter der Real Estate Maintenance Hamburg (RMH), einer Tochter der Flughafengesellschaft, für Freitag (5.00 Uhr) zu einer eintägigen Arbeitsniederlegung aufgerufen. Die RMH-Beschäftigten sind für die Instandhaltung der Technik in der Gepäckbeförderung, der Startbahnen und aller anderen technischen Infrastrukturen zuständig.