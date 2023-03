Warnstreik im öffentlichen Dienst - Hamburg Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Tarifkonflikt Warnstreik an Kliniken und bei Stadtreinigung in Hamburg Von dpa | 24.03.2023, 03:03 Uhr

Der Warnstreik im Öffentlichen Dienst geht am Freitag mit Arbeitsniederlegungen an Hamburger Krankenhäusern und bei der Stadtreinigung weiter. Die Gewerkschaft Verdi erwartet rund 2500 Streikende. So sollen vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Asklepios-Kliniken und des Universitätsklinikusm Hamburg-Eppendorf (UKE) in den Ausstand treten. Eine Notfallversorgung in den Kliniken werde wie immer gewährleistet, hieß es weiter. Die Beschäftigten der Stadtreinigung wollen noch bis Sonntag streiken. Am Morgen ist ab 9.00 Uhr eine Kundgebung am Gänsemarkt geplant.