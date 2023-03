Luftverkehr Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Luftverkehr Warnstreik an Flughäfen im Norden beendet Von dpa | 14.03.2023, 09:14 Uhr

Nach einem 24-stündigen Warnstreik am Montag haben die Flughäfen Hannover, Bremen und Hamburg am Dienstagmorgen wieder ihren regulären Betrieb aufgenommen. Wie Sprecher der Flughäfen am Dienstagmorgen mitteilten, sollen in Hamburg und Hannover alle Starts und Landungen wie geplant stattfinden, nur in Bremen seien am frühen Morgen wegen der Nachwirkungen des Streiks noch zwei Flüge gestrichen worden.