Wer am Montag vom Flughafen Hamburg aus verreisen möchte, sollte sich auf massive Auswirkungen durch den Warnstreik einstellen. Archivfoto: Jonas Walzberg up-down up-down Drohendes Chaos am Montag Hamburger Flughafen erwartet massive Auswirkungen durch Warnstreik Von dpa | 23.03.2023, 16:31 Uhr

Auch der Betrieb am Hamburger Flughafen wird durch den große Warnstreik am Montag voraussichtlich beeinträchtigt werden. Was dazu bereits bekannt ist, lesen Sie hier.